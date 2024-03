Leao: "Nel Milan è un dovere vincere ogni anno. Europa League? Finale e vittoria"

Rafael Leao è stato ospite della redazione del Corriere della Sera. L'attaccante e numero 10 del Milan si è raccontato in un'intervista ai colleghi Carlos Passerini e Venanzio Postiglione a margine della pubblicazione del suo primo libro Smile, in cui il portoghese racconta la sua infanzia, i suoi inizi nel calcio, le sue passioni e anche la sua esplosione proprio nel club rossonero. Il portoghese ha parlato anche dei suoi obiettivi con il Milan in questa stagione e in generale della sua crescita come calciatore.

Leao ha parlato così di sè: "Per crescere devo vincere cose importanti, come la Champions o l’Europa League. Le cose belle si dimenticano troppo velocemente, quindi bisogna vincere ogni anno, il più possibile. Quando sei al Milan devi farlo, non è una scelta, è un dovere. Per lasciare il tuo nome nella storia". In questo senso l'Europa League è l'obiettivo più immediato: "Ci sono molte squadre forti, ma abbiamo in testa un’idea chiara: arrivare in finale e vincere".