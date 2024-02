Leao nel suo libro: "Furlani una grande persona. Cardinale vuole che resti al Milan"

vedi letture

All'interno del suo nuovo libro, Smile che oggi verrà presentato alla Mondadori in Duomo, l'attaccante del Milan Rafael Leao ha speso parole importanti anche per Giorgio Furlani e Gerry Cardinale, in particolare per la gestione della situazione legale che vedeva coinvolte anche Sporting e Lille (ex club del portoghese) e la cui risoluzione è stata cruciale per arrivare al rinnovo del contratto. Nelle pagine, Leao elogia sia Furlani che Cardinale, partendo da un ringraziamento generale: "Per la legge italiana ora sono finalmente libero dal mio debito. Devo ringraziare anche il Milan, che in quel periodo così difficile mio è sempre stato molto vicino".

Poi i ringraziamenti specifici di Leao a Furlani e Cardinale: "Devo ringraziare certamente Giorgio Furlani. È una grande persona, ci parliamo spesso; lui cerca sempre di parlarmi in portoghese. La sua presenza e il suo supporto costante mi aiutano a vincere dentro e fuori dal campo, oltre che a crescere come persona. Stessa cosa devo dire di Gerry Cardinale: ogni volta che mi vede parliamo e si vede che lui mi vuole bene e vuole che resti al Milan".