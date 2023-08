Leao, niente paura: il portoghese si allena regolarmente a Milanello

Nella seduta di allenamento odierna Rafa Leao ha svolto il lavoro interamente con il gruppo squadra. Niente paura dunque: le immagini viste al fischio finale in quel di Bologna non devono allarmare, per Leao non c'è alcun tipo di problema fisico.