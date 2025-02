Leao non al top della condizione: problema alla caviglia per Rafa

Rafael Leao non scenderà in campo dall'inizio oggi nella trasferta contro l'Empoli. Il numero 10 portoghese, dopo il quarto di Coppa Italia, è alla seconda panchina consecutiva. Non si tratta solo di scelta tecnica, infatti il calciatore lusitano non è al meglio della condizione fisica e come anticipato anche ieri ha un problema alla caviglia. Da vedere se ci sarà spazio per lui a gara in corso.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. A disp.: Silvestri, Seghetti, Goglichidze, Sambia, Kouame, Zurkowski, Tosto, Bacci, Falcusan, Pereira, Konate. All. D’Aversa.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Fofana, Jimenez; Abraham, Joao Felix. A disp.: Torriani, Sportiello, Bartesaghi, Terracciano, Thiaw, Gabbia, Sottil, Chukwueze, Pulisic, Leao, Camarda, Gimenez. All. Sergio Conceiçao