Leao: "Oggi sono un altro giocatore rispetto a quando sono arrivato. Il merito è anche dei tifosi..."

vedi letture

Nell'intervista che uscirà nelle prossime ore sul canale YouTube del Milan, Rafael Leao ha parlato anche del suo arrivo al Milan e dei tifosi milanisti. Ecco le sue parole:

Sull'arrivo al Milan: "Quando sono arrivato qui non è stato facile all'inizio perchè non sono riuscito a far vedere subito il mio talento. Oggi sono un altro giocatore, più consapevole, quindi so che posso dare tanto alla squadra. Questo è importante".

Sull'importanza dei tifosi rossoneri: "Quando sono arrivato al Milan nessuno parlava di me, ma ora posso dire di essere un idolo. Il merito è anche dei tifosi, che mi hanno messo addosso una pressione positiva, ogni partita volevano vedere qualcosa di diverso. Volevo per questo ringraziare i tifosi perchè senza di loro non sarei diventato questo tipo di giocatore".