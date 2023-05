Leao: "Ogni cosa a suo tempo, mai correre contro il tempo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha pubblicato su Instagram un post con la seguente descrizione: "Ogni cosa a suo tempo, mai correre contro il tempo". Il portoghese ha saltato per infortunio la sfida contro l'Inter e non ci sarà neanche domani contro lo Spezia, puntando a tornare disponibili per il ritorno di Champions League contro i nerazzurri di martedì.