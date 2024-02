Leao ostacolo di se stesso. Il portoghese sui social: "Me vs Me"

Ad oggi definire fallimentare la stagione di Rafael Leao è eccessivo, anche perché il portoghese in qualche modo riesce ad essere sempre incisivo, e l'assist per il gol vittoria di Theo Hernandez domenica sera ne è la dimostrazione.

E' giusto che allora il 10 portoghese metta da parte tutte le critiche che gli sono state mosse in questi mesi per lavorare, migliorarsi ed incidere ancora di più nella stagione del Milan, pronta ad entrare nel suo momento cloue. In merito a questo discorso Leao ha dato un segnale importante con un post pubblicato sul proprio profilo X, nel quale in descrizione ha scritto "Me vs Me", quasi a voler lasciare intendere che del resto poco gli interessa, perché è lui l'ostacolo di se stesso.