© foto di DANIELE MASCOLO

Come riferito dalla redazione di Sky Sport, il papà dell'esterno del Milan Rafael Leao, Antonio, questa sera sarà in tribuna a San Siro in occasione della sfida dei rossoneri contro la Roma di José Mourinho. Ricordiamo che il portoghese, con il suo entourage, sta affrontando il tema rinnovo in queste ultime settimane.