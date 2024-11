Leao, parla il suo ex tecnico allo Sporting: "E' tra i migliori 5 giocatori al mondo, può superare anche Vinicius e Mbappé"

Intervistato da Sportitalia, Tiago Fernandes, ex allenatore di Rafael Leao allo Sporting Lisbona, ha parlato così dell'attaccante del Milan: "Io con lui lavorai sull’intensità che riusciva ad avere in campo, sulle transizioni difensive dove magari alle volte non tornava con il giusto tempismo o in modo convinto, ma la sua qualità e potenza erano le stesse. Qualità uniche nel mondo. Velocità e accelerazioni incredibili. Il suo vero valore? Semplicemente è fra i migliori 5 giocatori al mondo in questo momento. Ha bisogno di sentire le giuste sensazioni e la giusta atmosfera nell’ambiente, al Milan ed a San Siro. Se sente la fiducia dell’allenatore e la gente dalla sua parte, magari quest’anno o l’anno prossimo potrà dimostrare di essere migliore anche di Vinicius e Mbappé.

Troppe critiche? La gente che critica Leao lo fa perché non vede come si allena, cosa fa durante la settimana con i compagni di squadre. Rafael è davvero un ottimo professionista. Poi magari ogni tanto potrà fare delle prestazioni non al 100%, ma che non cambiano il suo valore. Se può ambire al Pallone d'Oro? Sicuro. Ha tutto per lottare con gli altri giocatori per il Pallone d’Oro nei prossimi anni. Non ha limiti, può risolvere ogni partita, se ha la giusta fiducia”.