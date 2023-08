Leao per tanti anni al Milan? La sua risposta lo lascia pensare...

Lunga intervista concessa a ESPN per Rafael Leao, che dagli ultimi giorni di ritiro negli Stati Uniti parla della nuova stagione che attende il Milan e dei suoi compagni: “Mi hanno aiutato a raggiungere il mio obiettivo, ovvero vincere lo scudetto, mi hanno aiutato a crescere come giocatore. Ora mi sento più maturo, un leader nella squadra. Il club mi dà l’opportunità di vincere ogni partita della stagione. Credo sia il club giusto per continuare con la mia carriera e raggiungere altri obiettivi come vincere la Champions League o il Pallone d’Oro“.