Leao: "Pioli mi dice: "Entra e divertiti". Mi fa stare tranquillo"

Nel post partita di Slavia Praga-Milan 1-3 Rafa Leao, oggi per lui un gol ed un assist, ha parlato a Sky Sport. Le sue dichiarazioni sul rapporto con Pioli:

Come ti trovi con Pioli? "Come dico sempre: è una persona in più che mi aiuta. Negli ultimi tre anni ha capito meglio come aiutarmi al 100% per fare la differenza, quindi questo momento buono è anche grazie a lui".

Oggi Pioli ti ha tenuto più dentro al campo... Dove vuoi giocare? "Dipende dalle partite. Ci sono gare in cui non posso sempre stare largo, altre in cui devo stare più alto, in mezzo, capire. Ora ho 24 anni, capisco meglio il gioco. Con Giroud e Pulisic ci capiamo bene: non ho bisogno di guardarli perché so già dove si mettono in area; poi dietro ho Theo, con lui ho un'arma in più. Tutti mi aiutano a essere un giocatore migliore, poi Pioli mi mette in condizione di stare tranquillo dicendomi 'Entra e divertiti'".