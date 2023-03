Leao posta con il pallone della Champions: "Solo io e te contro il mondo"

Dopo la squalifica scontata contro la Fiorentina, Rafa Leao è pronto a tornare in campo mercoledì a Londra contro il Tottenham. L'asso portoghese ha pubblicato una foto su Twitter che lo ritrae assieme al pallone della Champions League nel pre partita dell'andata a San Siro, corredata dalla seguente frase: "Solo io e te contro il mondo".

Just me and you against the world ❤️ pic.twitter.com/riZ4zEixD7