Leao, Pulisic e Chukwueze insieme? Quando Pioli disse: "Pulisic mi piacerebbe molto trequartista"

A causa dell'ammonizione rimediata contro la Fiorentina Ruben Loftus-Cheek sarà assente contro il Lecce domani pomeriggio. Tra le varie soluzioni studiate da Pioli c'è quella, che sinceramente stuzzica molti, di un 4-2-3-1 super offensivo con Leao, Pulisic e Chukwueze in campo contemporaneamente.

Una situazione che si è già presentata negli ultimi 20 minuti di Milan-Cagliari di Coppa Italia. Allora mister Pioli, interrogato in conferenza sulla mossa tattica, ne parlò così: "Noi variamo molto. Pulisic mi piacerebbe molto trequartista, è un giocatore molto intelligente”. Chissà che domani non sia una tattica da mettere in pratica dall'inizio.