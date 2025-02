Leao può dare di più? Conceiçao: "Molto di più. Si deve mettere a disposizione in tutti i momenti del gioco per la squadra"

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, si è così espresso a SportMediaset nel post Milan-Roma su Leao:

"Ah, sì. Molto di più. Molto di più. Ha qualità incredibili. Lui deve pensare che è importante quando si ha la palla tra i piedi, ma quando non ha la palla è anche importante. Si deve mettere a disposizione in tutti i momenti del gioco per la squadra. So che uscire dalla sua comfort zone non è facile, ma per me il suo lavoro è essenziale. Lui può essere un giocatore di un altro livello se capisce certe cose su cui stiamo lavorando tutti i giorni".