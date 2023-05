Leao rassicura sui social: "Torno presto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"We go", apre così Rafa Leao, con il suo solito slogan da ormai due anni. Il portoghese aggiunge: "Again soon". Leao, ieri uscito per un problema muscolare dopo dieci minuti nella gara contro la Lazio, ha rassicurato i tifosi rossoneri sulle proprie storie Instagram.



L'attaccante portoghese, nel post-partita di ieri, rispondendo alla domanda "Come stai?" in mixe zone, ha esclamato: "Bene, bene", aggiungendo in portoghese: "Nada de grave".