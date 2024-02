Leao risponde ad un insulto razzista: "Nel mondo ancora persone con la mente piccola..."

Rafael Leao ha ricevuto parecchie critiche per le sue prestazioni di questa stagione, specialmente per la sua vena realizzativa che sta un po' mancando. Il portoghese ha visto alcune di queste critiche sui social, nelle menzioni delle storie su Instagram, e ha deciso di repostarne una che esprimeva il dissenso in maniera esplicita e sbagliata, addirittura con riferimenti al razzismo, il cui contenuto è meglio non riportare.

La risposta di Leao arriva in portoghese, e il significato è questo: "Purtroppo nel mondo continua a esserci questo tipo di persone con la mente piccola..."