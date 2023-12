Leao saluta il 2023 e manda un messaggio: "Sarò sempre io contro me"

Rafael Leao ha pubblicato un video sui suoi profilo social in cui saluta il 2023 e allo stesso tempo ne approfitta per mandare un messaggio: "Sarò sempre io contro me", scrive il portoghese. Come a dire che il suo avversario numero uno è se stesso. Parole che dopo la prestazioni e i fischi di alcuni tifosi nei suoi confronti, fanno un certo effetto e sanno di voglia di rivalsa.

Leao, non a caso, dà appuntamento al 2024, tra poche ore di fatto visto il calendario rossonero: "Grazie 2023. E 2024 stiamo arrivando per fare di più". Tutto accompagnato da due cuori rossoneri.