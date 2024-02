Leao sbaglia tanto, poi segna. Com'era il suo umore a fine Rennes-Milan? Ne parla Pioli

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa nella sala stampa del Roazhon Park al termine della sfida contro il Rennes, che ha sancito il passaggio dei rossoneri agli ottavi di Europa League.

Com'era l'umore di Leao?

"Il suo umore era felice per il passaggio del turno, poi ha segnato gol dopo averne sbagliati nel primo tempo e... se non l'avesse fatto non sarebbe stato così felice. Poi voglio sempre sottolineare che Leao è molto importante per la nostra fase offensiva e il fatto che abbia segnato un gol è molto importante per lui".