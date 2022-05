Leao scatenato, doppia cifra anche negli assist: mattatore a Sassuolo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è Campione d'Italia! Decisiva la vittoria per 0-3 contro il Sassuolo in un Mapei Stadium ricoperto di rossonero. Mattatore della serata? Rafael Leao, con i suoi tre assist meravigliosi! Il portoghese raggiunge così la doppia cifra, oltre per i gol, anche per gli assist e arriva a quota dieci! Una stagione straordinaria per il campioncino del Milan!