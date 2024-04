Leao sempre più on fire: il Lecce è la sua vittima preferita

Il Milan di Stefano Pioli continua a vincere e a macinare punti e vittorie preziosi nel proprio percorso in Serie A, infatti quella contro il Lecce è stata la settima vittoria consecutiva dei rossoneri di Pioli tra Coppa e campionato, la quinta di fila in campionato. Un vero e proprio magic moment di questa squadra, guidati anche dal rendimento di Rafa Leao (12 gol e 11 assist fin qui in stagione).

Come riportato dal sito Opta, per il portoghese numero 10 del Milan il Lecce è la sua vittima preferita: il Lecce è la formazione contro cui Rafael Leão ha realizzato più gol in Serie A (cinque).