Leao si carica sui social: "Vengo da lontano, non posso più perdere!"

vedi letture

Entriamo così nella delicata settimana di Milan-Roma, in programma a San Siro giovedì sera per i quarti di andata di Europa League. Sarà un grande protagonista della partita il numero 10 rossonero, Rafael Leao, che ha voluto postare così sul proprio profilo X. Una frase, un messaggio forte per caricarsi questa squadra ancora una volta sulle proprie spalle.

"Vengo da così lontano, non posso più perdere".