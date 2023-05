Leao sì o Leao no? Ecco come cambia la probabile formazione del Milan per l'euroderby

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In casa rossonera il dubbio sulla presenza o meno di Rafael Leao nel derby di Champions League di questa sera rimarrà fino ad oggi pomeriggio quando è in programma la riunione tecnica (clicca QUI per leggere le ultime novità sulle condizioni del portoghese). Se dovesse farcela a recuperare e Stefano Pioli decidesse di metterlo in campo dal primo minuto, l'ex Lille verrebbe schierato come al solito largo a sinistro nel tridente alle spalle di Olivier Giroud, altrimenti al suo posto giocherà Alexis Saelemaekers.

Ecco le probabili formazioni del Milan con e senza Leao:

CON LEAO: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

SENZA LEAO: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud.