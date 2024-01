Leao si offre rigorista: i numeri in carriera dal dischetto per il 10 del Milan

vedi letture

Dopo i due rigori sbagliati ieri sera, in casa Milan si è iniziata a maturare l'idea di cambiare rigoristi. Anche Stefano Pioli nel post partita ha parlato di questa possibilità, svelando che Rafael Leao si sarebbe offerto per battere il prossimo rigore che verrà assegnato a favore del diavolo.

Ma quali sono i numeri in carriera del portoghese dal dischetto? I dati sui quali si può ragionare sono veramente pochi, visto che Rafael Leao ha tirato solo un rigore in carriera, quello siglato nel corso dell'infinita lotteria dagli undici metri contro il Rio Ave. Il 100% di realizzazione potrebbe essere un ottimo presupposto, ma lo stesso Pioli ha però anche detto che in allenamento il 10 rossonero non ne mette a segno molti, motivo per il quale si potrebbe puntare su altri interpreti se proprio si dovesse cambiare, come Christian Pulisic ad esempio, che in carriera ha fatto 9 su 9.