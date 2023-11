Leao si prende il Milan sulle spalle, il CorSport: "Ora vuole l'Europa"

La stella di Rafael Leao brilla ogni giorno sempre più forte e dopo la super prestazione Champions contro il Paris Saint-Germain il portoghese prende per mano il Milan e prova a portarlo fuori dal periodo più buio degli ultimi tempi. Un gol in rovesciata ma non solo per Rafa, che ha disputato una partita da campione vero sotto ogni aspetto, da leader e da trascinatore tecnico della sua squadra. Ed in Europa è solo un punto di partenza.

Il gol dopo nove partite e il salto di qualità in Europa

Rafa ha ritrovato il gol in Champions nove partite dopo l'ultima volta. Era passato quasi un anno e l'avversario era ben diverso dal PSG, la Dinamo Zagabria. Rafa diverte e ora cerca il salto di qualità anche in Europa, dove lo scorso anno fu decisivo per trascinare il Milan in semifinale, con una doppia sfida contro il Napoli che spostò l'ago della bilancia verso i rossoneri. Lo riferisce il Corriere dello Sport.