Leao: "Soldi importanti ma non la prima cosa. Mio padre non era ricco ma era felice"

Rafael Leao è stato ospite della redazione del Corriere della Sera. L'attaccante e numero 10 del Milan si è raccontato in un'intervista ai colleghi Carlos Passerini e Venanzio Postiglione a margine della pubblicazione del suo primo libro Smile, in cui il portoghese racconta la sua infanzia, i suoi inizi nel calcio, le sue passioni e anche la sua esplosione proprio nel club rossonero. Il portoghese arriva sicuramente da un contesto povero e duqnue ha parlato anche del suo rapporto speciale con i soldi.

Queste le parole di Leao sui soldi: "Sono importanti? Certo, ma non sono la prima cosa. Mio padre non era ricco, ma era felice. Mi ha fatto bene andare dal Portogallo alla Francia, quando ho avuto il primo vero contratto. Avevo 18 anni. Quel salto intermedio mi è servito per maturare. Lille è una città piccola. Non sarebbe stato bene arrivare direttamente qui a Milano. Oggi è diverso, sono più grande e so cosa fare". Poi ha aggiunto un aneddoto: "Quando vieni da dove vengo io, i soldi del tuo primo contratto ti sembrano non finire mai, sono tanti, non hai mai visto quel numero scritto su un conto corrente se non nei film su Wall Street. Non si deve perdere la testa. Subito dopo la casa ai miei, ho deciso di comprare qualcosa per me: era un Rolex Submariner. Era bellissimo. Rappresentava un po’ l’avercela fatta. Oggi non ce l’ho più: uno dei miei più cari amici lo ha perso non so su quale aereo di ritorno da una vacanza. Non gli ho parlato per una settimana... L’orologio non c’è più, ma lui è rimasto il mio migliore amico".