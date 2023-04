Leao: "Sono una persona timida, mi esprimo con la musica. Calcio o rap? Ovviamente calcio"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Da quando è al Milan Rafael Leao sta stupendo tutti, dentro e fuori dal campo. Il portoghese è salito alla ribalta in questo periodo per le straordinarie prestazioni in Champions League contro il Napoli e anche in Serie A, dove ha raggiunto già quota 12 gol. Pallone ma non solo, visto che Leao ha una seconda identità: Way 45, rapper. Di questa sua grande passione per la musica ha parlato a Rolling Stone, magazine pop inglese. Queste le sue dichiarazioni:

Ciao, Rafael! Parlaci della tua improbabile attività secondaria. Come ti sei avvicinato al rap?

"In casa mia c'è sempre stata musica, mio zio era un DJ e anche mio padre cantava. Tutto ciò che mi circondava aveva a che fare con la musica, quindi è nato tutto da lì. Ascoltavo sempre l'hip-hop e potevo immedesimarmi nel messaggio che trasmettevano sulla crescita nel quartiere".

Cosa ti ha spinto a diventare un rapper?

"Ho sempre voluto fare qualcosa nel campo della musica e trovo che mi permetta di esprimere me stesso perché sono timido. Sono una persona timida e non sempre mostro le mie emozioni e i miei sentimenti. Ma attraverso la musica posso farlo, ed è come un altro mondo per me".

Ti dà tregua dalla pressione di giocare nel Milan?

"Sì, ora è come un hobby per me. Il mio manager Leandro ha creato un'etichetta e ora sto cercando di trovare nuovi artisti e di portarli nell'etichetta per creare qualcosa di grande, perché c'è un sacco di talento musicale in Portogallo. Ma non possono andare in studio perché non hanno l'opportunità e i soldi per farlo. Noi vogliamo creare lo spazio che dia loro un'opportunità".

Il tuo secondo album "My Life In Each Verse" uscirà verso la fine dell'anno. C'è un messaggio che vuoi mandare agli ascoltatori?

"Sì, in due o tre canzoni parlerò di me e della mia vita, in modo da far capire chi sono. Perché ero un ragazzo con la felpa di una piccola città con un sogno, che in qualche modo è diventato una superstar. Quando ero in difficoltà non pensavo che sarebbe successo".

L'hai fatto sentire nello spogliatoio del Milan?

"Sì, l'hanno sentita! Alcuni hanno riso, ma altri sono stati più bravi".

No! Chi ha riso?

"Zlatan Ibrahimovic ha riso. Ha riso e mi ha detto di concentrarmi sul calcio! Ma gli altri mi hanno detto di andare avanti e di fare le mie cose".

C'è qualche altro calciatore nella rosa del Milan che potrebbe essere un buon rapper?

"No, non credo!".

Dove trovi il tempo per registrare?

"Sono riuscito a creare un piccolo studio a casa, ho comprato alcune cose come un microfono, ho il mio Macbook e le casse. Posso registrare da solo e poi mixare la mia voce. È un buon set-up".

E infine, se dovessi scegliere tra il calcio e il rap?

"Il calcio, ovviamente! Mi ha dato molto e lo amo, non può che essere così".