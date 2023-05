Leao sostiene Vinicius sui social: "Eccoci qua, fratello"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao ci ha tenuto a sostenere Vinicius Jr, stella del Real Madrid, attraverso i propri profili social dopo gli ennesimi attacchi razzisti subiti dal giocatore brasiliano. Il talento rossonero ha scritto un tweet ricondividendo il messaggio di Vinicius: "Eccoci qua, fratello". Questo invece il messaggio del calciatore del Real: "Nero e imponente. Il Cristo Redentore era così poco fa. Un'azione di solidarietà che mi emoziona. Ma voglio soprattutto ispirare e portare più luce alla nostra lotta.

Sono molto grato per tutto l'affetto e il sostegno che ho ricevuto negli ultimi mesi. Sia in Brasile che nel resto del mondo. So esattamente chi è chi. Contate su di me perché i buoni sono la maggioranza e non mi arrenderò.

Ho uno scopo nella vita e se dovrò soffrire sempre di più affinché le generazioni future non debbano vivere situazioni simili, sono pronto e preparato".