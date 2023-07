MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Prove tecniche di inizio stagione per Rafael Leao che potrà godere ancora di qualche giorno di vacanza dopo gli impegni con la nazionale portoghese nel finale della scorsa stagione. Il nuovo numero 10 rossonero ha pubblicato le foto dei suoi allenamenti su Instagram, scrivendo poi: "Sto arrivando come se non me ne fossi mai andato".