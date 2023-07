Leao su Maldini: "Sono venuto al Milan perché lui mi ha chiamato. È stata una sorpresa l'addio"

vedi letture

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato intervistato da SkySport e da La Gazzetta dello Sport dal ritiro rossonero negli Stati Uniti.

SULL'ADDIO DI MALDINI:

"E’ stata una sorpresa. Io sono venuto al Milan anche perché Maldini mi ha chiamato. E’ stato molto importante per me, mi ha aiutato dentro e fuori dal campo, ma la società ha deciso così. Forse ci vedremo in futuro".