Leao sui social dopo il gol al Lecce: "Nessuna debolezza!"

Tra i grandi protagonisti della sfida che il Milan ha vinto in casa contro il Lecce, con il risultato di 3-0, c'è stato Rafael Leao: una costante di quando i rossoneri giocano bene. Il portoghese ha trovato il gol che ha chiuso la partita, con un inserimento e uno scatto che sono diventati marchio di fabbrica del numero 10 rossonero. Con questa rete Leao dà seguito al suo eccellente 2024: sono infatti 12 i gol stagionali messi a segno e in generale da gennaio in avanti ha partecipato attivamente a 14 gol, nessuno come lui in Serie A (otto reti e sei assist).

Nel post partita, sul suo pofilo Instagram, il numero 10 rossonero ha festeggiato con alcune foto della sfida, scrivendo: "Nessuna debolezza", tutto in maiuscolo. Ora l'obiettivo è il quarto di finale di Europa League contro la Roma.