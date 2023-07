Leao sull'obiettivo stagionale: "Il sogno dello scudetto l’ho realizzato, ora manca la Champions"

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato intervistato da SkySport e da La Gazzetta dello Sport dal ritiro rossonero negli Stati Uniti.

SULL'OBIETTIVO STAGIONALE:

"Dobbiamo vincere un trofeo. Dobbiamo allenarci e capire quello che vuole il mister per fare una stagione da grande squadra. Da quello che ho visto col Real, abbiamo squadra molto forte. Il sogno dello scudetto l’ho realizzato, ora manca la Champions, il trofeo che tutti i calciatori vogliono vincere. In Italia comunque è difficile vincere perché ci sono tante squadre forti e in 38 partite non puoi mai perdere punti. Le coppe europee, nell'ultimo anno, hanno dimostrato che la A è un campionato forte".