Leao sulla numero 10: "Quando ho sentito che Brahim doveva tornare a Madrid, l'ho chiesto alla società..."

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato intervistato da SkySport e da La Gazzetta dello Sport dal ritiro rossonero negli Stati Uniti.

SUL NUMERO 10:

"Sono orgoglioso di avere il 10 ma sarà ancora più bello giocare con la 10 a San Siro. Mi piaceva tanto, come mi piace il 7… ma il 7 è di Yacine. Non sapevo se Brahim sarebbe andato via e Brahim è un mio amico. Quando ho sentito che doveva tornare a Madrid, ho chiesto il 10 alla società. La 10 come Gullit? Ho visto un paio di suo video, era fortissimo uno contro uno, veloce. Solo che non posso compararmi a un giocatore così, mi manca ancora molto per arrivare a quel livello".