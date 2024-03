Leao sulle critiche: "Mi fanno arrabbiare se non sono costruttive ma mi caricano sempre"

vedi letture

Rafael Leao è stato ospite della redazione del Corriere della Sera. L'attaccante e numero 10 del Milan si è raccontato in un'intervista ai colleghi Carlos Passerini e Venanzio Postiglione a margine della pubblicazione del suo primo libro Smile, in cui il portoghese racconta la sua infanzia, i suoi inizi nel calcio, le sue passioni e anche la sua esplosione proprio nel club rossonero. Il portoghese ha commentato anche le critiche che gli piovono addosso, spesso in misura maggiore rispetto ai compagni, visto le aspettative.

Così Rafael Leao ha parlato delle critiche che spesso riceve: "Le critiche mi caricano sempre. A volte mi fanno arrabbiare, ma solo se non sono costruttive. Mi dispiace se sono fatte solo per provocarmi. Spesso mi chiedo: ma questo capisce di calcio? Sono emotivo, anche se non lo do a vedere. Comunque queste cose mi rendono più forte. Io so dove posso arrivare"