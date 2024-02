Leao super contro l'Atalanta: il portoghese raggiunge così Rui Costa

Un ottimo Milan pareggia 1-1 contro l'Atalanta al termine di una gara condotta positivamente, con però purtroppo l'episodio del calcio di rigore in favore dei nerazzurri che va a macchiare una prestazione di intensità, attenzione e con le solite importanti occasioni da rete create. E' stato indubbiamente uno dei migliori in campo Rafael Leao, di ritorno al gol in campionato dopo 5 mesi (l'ultima volta a settembre contro il Verona).

Per il portoghese, come riportato dal sito Opta, eguagliato Rui Costa ( a quota 42 reti) in seconda posizione tra i migliori marcatori portoghesi in Serie A. Infatti, l'attaccante del Milan ha anche toccato quota 50 reti nei cinque principali campionati europe.