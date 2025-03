Leao "super-sub": è lui l'arma in più del Milan per questo finale di stagione

L'arma in più del Milan per questo finale di stagione potrebbe essere il suo numero 10: Rafael Leao. Un giocatore come il portoghese dovrebbe essere impattante per tutto l'arco dei 90 minuti di gioco, ma la differenza, almeno in questa stagione, la fa soprattutto quando subentra dalla panchina.

In termini di videogiochi Rafa Leao può essere definito una super-sub, ovvero uno di quei giocatori in grado di spaccare la partita entrando dalla panchina. E questa cosa è successa più volte nel corso della stagione, a conferma del fatto che forse utilizzare così il portoghese potrebbe dare più frutti del previsto.

Sono diversi i casi che avvalorano questa tesi: alla terza giornata di campionato, entrando dalla panchina, Leao ha segnato il 2 a 2 contro la Lazio. In finale di Supercoppa, invece, ha completamente cambiato l'inerzia della partita servendo anche l'assist ad Abraham per il gol che ha completato la rimonta del Diavolo, o ancora il gol in Champions League contro lo Slovan Bratislava che permette al Milan di sbloccare una partita complicatissima. Poi ci sono episodi più recenti: come ad esempio il gol contro l'Empoli alla 24^ giornata, o gli assist a Gimenez e Pulisic per le vittorie contro Verona e Lecce.

Insomma, a questo punto sorge spontano domandarsi: meglio utilizzare Leao dal 1' o a partita in corso?