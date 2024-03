Leao surfa ancora! Rafa sui social: "Sapete già che momento è..."

Grandissimo protagonista della gara di ieri è stato Rafael Leao che è entrato in tutti e tre i gol del Milan nella gara contro lo Slavia Praga. Prima un assist per Pulisic, quindi l'imbucata per Theo che serve il gol a Loftus-Cheek e infine la perla da 30 metri che va a togliere la ragnatela dall'incrocio dei pali di Stanek. Dopo il gol, Rafa Leao è tornato a surfare, con l'esultanza che lo ha reso famoso in queste ultime due stagioni in rossonero. Ed è proprio la foto del suo festeggiamento dopo il gol che il portoghese ha pubblicato sul suo profilo social dopo la vittoria.

Sotto la foto Leao ha scritto: "Sapete già che momento è...", alludendo chiaramente che è il momento di tornare a surfare sulle onde del campo. Poi ha scritto anche un "2/2" come a dichiarare chiuso l'ottavo di finale. Guarda il post: