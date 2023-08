Leao: "Tonali era importante per noi, ma ora è andato via. Gli auguro il meglio"

vedi letture

Rafael Leao, attaccante del Milan, si è così espresso a MilanReports dalla mixed zone post Milan-Barcellona a Las Vegas:

Paolo Maldini e Sandro Tonali hanno lasciato il Milan, e ora il club ha fatto diversi acquisti già quest'estate...

“Sandro era un giocatore importante per noi ma ora è andato via. Ero davvero un suo buon amico. Gli auguro il meglio in Premier League. Penso che altri 2 o 3 giocatori si uniranno al nostro team e la squadra sarà completa”.