Leao torna al gol in Europa: ora in campionato serve un'altra scossa

vedi letture

E' tornato a segnare in Champions League dopo oltre un anno, Rafa Leao, nella preziosa vittoria per 2-1 contro il PSG. Prima della splendida rete siglata in rovesciata, il portoghese in Europa aveva segnato l'ultima volta il 25 ottobre 2022 nel 4-0 di Zagabria. Sabato pomeriggio contro il Lecce, il numero dieci del Milan andrà alla ricerca del gol in Serie A che manca da settembre (Milan-Verona 1-0).