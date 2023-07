Leao tra le nominations dei 433 Awards per il miglior giocatore dell'anno

vedi letture

Rafael Leao non smette di ricevere riconoscimenti, di tutti i tipi. La pagina Instagram 433, divenuta un'istituzione per tutti gli appassionati di calcio in Europa e non solo, organizza anche quest'anno i 433 Awards che vanno a premiare il miglior giocatore della stagione e il miglior talento (giovane) della stagione. Il talento portoghese del Milan è stato inserito tra le nominations del premio per miglior giocatore.

Ecco la prima parte degli altri nominati: Mbappè, Casemiro, Rodri, Rashford, Ronaldo, Salah, Bellingham, Enzo, Saka, Osimhen, Gundogan, Alvarez, Kane, Bruno Fernandes, Odegaard. La seconda parte dei nominati verrà annunciata prossimamente.