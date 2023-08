Leao traccia gli obiettivi stagionali: "Vincere lo Scudetto e andare avanti in Champions"

vedi letture

Rafael Leao, attaccante del Milan, si è così espresso a MilanReports dalla mixed zone post Milan-Barcellona a Las Vegas sulla squadra rossonera: “Dobbiamo raggiungere un livello alto. Il club ha fatto buoni trasferimenti. Mi piacciono Ruben Loftus-Cheek, Pulisic e Tijjani e sento che la squadra ora è più forte. Non vediamo l'ora che arrivi questa stagione per raggiungere i nostri obiettivi: vincere uno scudetto per esempio, e andare avanti in Champions League".