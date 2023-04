Leao, tutta questione di testa: secondo gol con un'inzuccata, sempre al Lecce

MilanNews.it

Il colpo di testa non è sicuramente uno dei colpi forti (per usare un eufemismo) di Rafael Leao, che evidentemente eccelle in tanti altri fondamentali. Questa sera, in Milan-Lecce, Rafa ha trovato la seconda rete con un colpo di testa della sua avventura in rossonero. La prima volta? Sempre contro il Lecce: era giugno 2020 ed era appena ripreso il campionato post lockdown.