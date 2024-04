Leao, un 2024 da numero 10: nessuno come lui in Serie A

Rafael Leao sta vivendo un 2024 da favola, fino a questo momento. Dopo un avvio di stagione a singhiozzo e condizionato anche da un infrotunio che lo aveva tenuto fuori dal campo per circa un mese, il portoghese da gennaio in avanti ha inserito le marce alte e sta dimostrando a tutti di meritare il numero 10 del Milan sulle spalle. Contro il Lecce è arrivato il secondo gol consecutivo in campionato e il dodicesimo gol stagionale. Ma sono i numeri nel 2024 a renderlo unico. Come riporta Opta, infatti, Rafael Leão è il giocatore di Serie A che nel 2024 ha preso parte a più gol tra tutte le competizioni: 14 in 18 partite (otto reti e sei assist).

Inoltre, sempre per rimanere in tema Leao, il portoghese ha segnato il quinto gol in carriera al Lecce: i salentini sono dunque la vittima preferita di Rafa in carriera. Al secondo posto c'è la Fiorentina, curiosamente la squadra contro cui Leao ha segnato la settimana scorsa.