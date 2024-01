Leao, un nuovo progetto sportivo: "Ti mostro abilità tecniche e consigli per affrontare le sfide più difficili"

Il Milan si avvicina alla delicata sfida di sabato sera in casa dell'Udinese, con i ragazzi di Cioffi reduci dal buon pareggio in casa della Fiorentina nella precedente giornata di Serie A. Nell'ambiente rossonero invece, sorrisi, lavoro ed entusiasmo dopo la bella vittoria contro la Roma, ma nella prossima sfida contro i bianconeri si dovrà fare molta attenzione all'imprevedibilità dei Friulani.

Momento decisivo anche per Rafa Leao, in discreta ripresa nelle ultime recenti prestazioni ma con il gol in Serie A che manca dal lontano settembre(Milan-Verona 1-0). L'attaccante rossonero ha da poco postato sul proprio profilo Instagram, l'inizio di un nuovo progetto che riguarda abilità, consigli e dritte per giocare a calcio con mentalità e abilità tecniche. ecco il post social.