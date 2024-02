Leao: "Una delle cose che mi dicono più spesso in giro, dai bambini a ragazzi, è che vorrebbero arrivare al mio livello, non per forza nel calcio"

Rafael Leao, numero 10 del Milan, ha rilasciato una particolare (e bellissima) intervista a Tommaso Naccari di GQ Italia, soffermandosi sia sulla sua vita quotidiana in Italia, sua sulla musica che, ovviamente, sul calcio e sul suo Milan.

Hai appena pubblicato un libro, dal titolo "Smile", in cui racconti molto di te...

"Una delle cose che mi dicono più spesso in giro, dai bambini a ragazzi che magari hanno qualche anno più di me, è che vorrebbero arrivare al mio livello, non per forza nel calcio, ma nel loro ambito, nella loro passione. Vorrebbero – in poche parole – rendere il loro sogno realtà. Io ce l’ho fatta, sono stato molto bravo e molto fortunato, in qualche modo volevo restituire un po’ della mia fortuna. Quindi nel mio libro mi auguro che le persone possano trovare un messaggio per non mollare, per perseguire l’obiettivo o, una volta ottenuto, per non guardarsi indietro o non frenare nel percorso. Spero possa essere utile".