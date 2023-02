Leao uomo squadra, consola De Ketelaere dopo il gol sbagliato: "Sta arrivando, fratello"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Rafael Leao non solo cerca di essere determinante con le sue giocate e le sue accelerate in campo, ma anche a parole cercando di motivare i suoi compagni. Ha già fatto il giro del web, infatti, il video in cui il portoghese abbraccia De Ketelaere dopo che quest'ultimo ha sprecato una buona occasione di testa per raddoppiare il vantaggio del Milan sul Tottenham. Durante l'abbraccio si legge chiaramente il labiale, in inglese, di Leao che sussurra all'orecchio del compagno: "It's coming, bro" ovvero "Sta arrivano, fratello". Chiaramente il riferimento è al gol che manca al talento belga classe 2001 e che potrebbe servirgli per sbloccarsi mentalmente. Un bel gesto del numero 17 rossonero.