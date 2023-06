Leao, uscito l'album "My life in each verse". E Rafa canta anche in italiano

© foto di Instagram - 608 Records

A mezzanotte, su tutte le piattaforme digitali è uscito, in collaborazione con 608 Records, l'album di Rafael Leao, il secondo della sua carriera discografica dopo "Beginning", intitolato "My life in each verse" ("La mia vita in ogni strofa", in italiano). L'album, che spazia tra i vari generi dell'hip-hop, è quasi interamente cantato in madrelingua, in portoghese, ma non mancano alcune citazioni in inglese e addirittura in italiano, a cui l'esterno del Milan ha voluto riservare un'intera traccia: "Fede" (CLICCA QUI per ascoltarla su Spotify). Una scelta coraggiosa e che testimonia il suo affetto nei confronti del nostro paese, diventato ormai la sua seconda casa. E presto ci saranno novità, anche con artisti italiani...

Questa la tracklist dell'album di Rafael Leao, in arte WAY 45:

1 - Início

2 - Lifestyle (feat. YeezYuri)

3 - Sozinho

4 - Layah (feat. Salah)

5 - Kontrola

6 - Fede

7 - Oportunidades (feat. BGANG, CiiJames, Kid Robinn)

8 - Us (feat. Meggy)

9 - Mundo

10 - Papo De Ninja (SleepyThePrince, Eric Rodrigues, LipeSky)

11 - Lemme Know (feat. Brandz)

12 - 3AM

13 - 100

14 - Por Mim (feat. LN8)

15 - V.E.U.L (feat. Soarito)

16 - Ride For Me (feat. Lewis)

17 - Zona (feat. Léo Stunna)