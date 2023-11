Leao verso Lecce-Milan: i pugliesi sono la vittima preferita del portoghese in Serie A

Le statistiche della Lega Serie A ci dicono che il Lecce è la vittima preferita di Rafael Leão in Serie A: quattro gol in quattro sfide, tra cui una doppietta il 23 aprile scorso. Nel 2023 nessun giocatore del Milan ha preso parte a più gol del portoghese (12 reti e 7 assist) in campionato: 19, al pari di Giroud (14 marcature e 5 passaggi vincenti). Leão potrebbe diventare il secondo giocatore del Milan ad essere coinvolto in almeno 20 reti in due anni solari di fila in Serie A TIM nelle ultime 20 stagioni, dopo Zlatan Ibrahimovic (nel 2011 e nel 2012).