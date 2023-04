Leao: "Vi racconto la mia corsa prima del gol di Giroud. Semifinale contro l'Inter? Sarebbe bello"

"Penso che non si aspettavano che giocassimo quella partita in quel modo. Battere la prima squadra della Serie A 0-4 in casa loro è stato fantastico per noi. Abbiamo guadagnato molta fiducia ma la seconda partita di Champions League è stata diversa. Loro hanno giocato molto bene, noi siamo rimasti a difendere provando a colpire in contropiede. Ed è così che abbiamo segnato".

Sulla corsa prima dell'assist a Giroud

"Quando ho superato l'ultimo difensore ho guardato il portiere e ho visto che non potevo segnare. Ho dato un'occhiata in area di rigore ed ho visto Olivier e l'ho passata a lui. In Serie A i difensori sono difficili da affrontare ma qualche volta devi prendere palla e partire in velocità. Il più delle volte sono più veloce rispetto a loro. Contro il Napoli ho fatto bene".

Sulla possibilità di giocare contro l'Inter in semifinale

"Sarebbe bello giocare contro di loro. Contro l'Inter abbiamo giocato una buona partita. Penso che la passione che potremo mettere in campo sia la stessa per entrambe. L'atmosfera a Milano sarebbe incredibile".