LEC-MIL (0-0): infortunio muscolare per Leao al 9'. Entra Okafor

Al nono minuto di Lecce-Milan prima pessima notizia per i rossoneri: dopo uno scatto in profondità, Leao si è fermato dopo aver sentito tirare alla coscia destra; per lui problema muscolare e cambio con Okafor.