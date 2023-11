LEC-MIL (0-1): Giroud-gol di petto! Assist di Theo dopo un bell'uno-due con Okafor

Al 28esimo minuto Milan in vantaggio a Lecce! Uno-due perfetto tra Theo e Okafor sulla sinistra con il terzino che, da fondo campo, mette in mezzo per Giroud, che con il petto, mette in rete per lo 0-1 rossonero.